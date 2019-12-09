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Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu
6 saat önce
Ünlü İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, heavey metal grubu Black Sabbath'ın 1982'de hayatını kaybeden gitaristi Randy Rhoads'un çalınan gitarı için ödül koydu.
Ünlü İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, heavey metal grubu Black Sabbath'ın 1982'de hayatını kaybeden gitaristi Randy Rhoads'un çalınan gitarı için ödül koydu.71 yaşındaki müzisyen, Instagram'dn yaptığı çağrıda, eski arkadaşının çalınan gitarıyla ilgili bilgi verene 250 bin dolarlık ödül teklif etti.
1970'lerde kurulan Black Sabbath grubunun solisti Osbourne, Kuzey Hollywood'daki Musonia Müzik Okulu'ndan çalınan gitarla ilgili, "Randy Rhoads'un gitarı Şükran Günü'nde çalındı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:27
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