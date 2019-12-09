Son Dakika Haberleri: Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu
Son Dakika Magazin Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu - Son Dakika Magazin

Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu

6 saat önce

Ünlü İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, heavey metal grubu Black Sabbath'ın 1982'de hayatını kaybeden gitaristi Randy Rhoads'un çalınan gitarı için ödül koydu.

Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu, System.String[]

Ünlü İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, heavey metal grubu Black Sabbath'ın 1982'de hayatını kaybeden gitaristi Randy Rhoads'un çalınan gitarı için ödül koydu.71 yaşındaki müzisyen, Instagram'dn yaptığı çağrıda, eski arkadaşının çalınan gitarıyla ilgili bilgi verene 250 bin dolarlık ödül teklif etti.


1970'lerde kurulan Black Sabbath grubunun solisti Osbourne, Kuzey Hollywood'daki Musonia Müzik Okulu'ndan çalınan gitarla ilgili, "Randy Rhoads'un gitarı Şükran Günü'nde çalındı" dedi.

Ozzy Osbourne, Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle dikkat çekti
Mucize Doktor dizisine dahil olan 'Doktor Ela', sosyal medyada gündem oldu Kuruluş Osman 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek mi? Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kapandı mı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:08:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]