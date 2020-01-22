Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı

6 saat önce

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, parkinson hastası olduğunu duyurdu.

Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı, System.String[]

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, parkinson hastası olduğunu duyurdu.

Guardian'ın haberine göre, 71 yaşındaki "metalin babası" olanak anılan heavy metal şarkıcısı Osbourne, eşi Sharon Osbourne ile katıldığı "Good Morning America" programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Ardından kendisine parkinson teşhisi koyulduğunu belirten Osbourne, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirdi.

Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etti.

Müzik kariyerine 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath ile başlayan Ozzy Osbourne, gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine başladı ve 11 stüdyo albümü yayımladı.

İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle "metalin babası" olarak anılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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