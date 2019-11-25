Son Dakika Haberleri: P&G'den milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a destek
Son Dakika Spor P&G'den milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a destek - Son Dakika Spor

P&G'den milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a destek

6 saat önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile 2014 yılından beri "Olimpik Anneler" projesini yürüten P&G, artistik cimnastik halka branşında Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak'a desteğini duyurdu.

P&G'den milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a destek, System.String[]

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile 2014 yılından beri "Olimpik Anneler" projesini yürüten P&G, artistik cimnastik halka branşında Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak'a desteğini duyurdu.

P&G'den yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'na hazırlanan 30 milli sporcuya ve annelerine destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Daha önce çeşitli çalışmalarla sporcuların arkasındaki en büyük manevi desteğin anneleri olduğuna dikkati çeken P&G, bu yıl "Hayalimiz bir" söylemiyle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların, annelerinin ve onlara manevi katkı sağlayan tüm destekçilerinin aynı hayali paylaştığını vurguluyor. Bu vizyonla hareket eden P&G, son olarak dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve annesine olimpiyat yolunda desteğini açıkladı." ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda olimpiyat oyunlarının global sponsoru P&G, önceki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Taha Akgül ve milli kayaklı koşucu Hamza Dursun gibi sporcular ile ailelerine de destek vermişti.

İbrahim Çolak, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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