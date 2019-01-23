Son Dakika Haberleri: P&g İkinci Çeyrekte 14.4 Milyar Dolar Gelir Açıkladı

P&g İkinci Çeyrekte 14.4 Milyar Dolar Gelir Açıkladı

12 dakika önce

– ABD menşeli tüketim malzemesi üreticisi Procter & Gamble (P&G), 2019 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirinin 17.44 milyar dolara, karının da 2.5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

P&g İkinci Çeyrekte 14.4 Milyar Dolar Gelir Açıkladı, System.String[]
– ABD menşeli tüketim malzemesi üreticisi Procter & Gamble (P&G), 2019 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirinin 17.44 milyar dolara, karının da 2.5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

P&G'nin hisse başına kar payında görülen artış, ABD'de yapılan vergi reformuna bağlı olarak görülse de, yüzde 0.5 ile 1.25 dolar oldu.

P&G Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı David Taylor, "İkinci çeyrekte güçlü organik satışlar gerçekleştirdik ve bu da ilk çeyrek momentumumuza dayanarak yıl için görünümümüzü artırmamızı sağladı" dedi ve ekledi, "Üstünlük, üretkenlik ve P&G'nin organizasyonu ve kültürünün iyileştirilmesine odaklanmamız, zorlu bir rekabet ve makroekonomik ortama rağmen, daha iyi sonuçlar sunmamızı sağlıyor."

P&G hisseleri, bir önceki seansta yüzde 1.07'lik düşüş sonrasında, kazanım raporunun yayımlanmasını takiben yüzde 3.11 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:11 Kaynak: DHA

CEO, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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