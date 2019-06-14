Son Dakika Haberleri: P&G Kızılay tarafından 3'üncü kez Madalya ile ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Haber

P&G Kızılay tarafından 3'üncü kez Madalya ile ödüllendirildi

1 saat önce

Türk Kızılay'ının kuruluşunun 151'inci yılında düzenlenen Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni'ninde Procter & Gamble Platin Madalya ile onurlandırıldı.

P&G Kızılay tarafından 3'üncü kez Madalya ile ödüllendirildi, System.String[]

Düzenlenen gecede P&G Türkiye ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay'a ödülünü Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca takdim etti.

Ariel, Fairy, Pantene, Head&Shoulders, Prima, Orkid, İpana, Gillette gibi markaları ile tüm dünyada 182 yıldır yaşamları iyileştiren ve 32 yıldır da Türkiye'de faaliyet gösteren P&G, son 4 yılda Kızılay'a bugüne 1,5 milyondan fazla ürün bağışı yaptı.

Türkiye'de hızlı tüketim sektörünün lideri olan ve markalarıyla yıllardır tüketicilerinin yaşamlarına değer katan Procter & Gamble (P&G), Türk Kızılay'ının kuruluşunun 151'inci yılında düzenlenen Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni'ninde ödüllendirildi. Türk Kızılay'ına bağış yapanların ödüllendirildiği törende Procter & Gamble Platin Madalya ile onurlandırılırken P&G adına madalyayı Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın elinden P&G Türkiye ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay aldı.

Törende madalya alan P&G'nin Kızılay'la olan işbirliği başlangıcı ise 2015 yılına dayanıyor. P&G'nin Kızılay'la attığı adım; başta 20.000 adet diş macununun, diş fırçasının ve ağız temizleme suyunun öğrencilere bağışlanmasını kapsarken projenin bugün geldiği boyut ise ulaşılan kitlenin genişliğiyle dikkat çekiyor. Ortak hareket edilen projede 4 yıllık yoğun çalışmalar sonucu 1.734.475 adet hijyen ve bakım ürünü; öğrenci, ihtiyaç sahipleri ve mültecilerle buluştu.

Gecede P&G adına ödül alan P&G Türkiye ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay ise hayata geçirdikleri projelerde başlıca hedeflerinin topluma katkı olduğunu vurgulayarak "Kızılay ile Türkiye'de ve dünyada, insanların yaşamlarına dokunmak ve iyileştirmek için pek çok işbirliğimiz oldu. Gerçekleştirdiğimiz desteklerin ve bağışların, Kızılay aracılığıyla en doğru yere en doğru zamanda ulaşacağından hep emin olduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ortak çalışmaların sonucunda ise sadece Türk toplumunun değil; tüm dünyanın takdirini kazanan Kızılay tarafından Platin Madalya ile onurlandırılmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:49 Kaynak: Bültenler
fahrettin koca, Türkiye, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı! Türkiye, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 11:54:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: P&G Kızılay tarafından 3'üncü kez Madalya ile ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]