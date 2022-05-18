P&G Türkiye'den 35'inci yılında 35 bin ağaç

Procter & Gamble (P&G) Türkiye, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği "P&G 35. Yıl Ormanı" projesi kapsamında gelecek nesillerin daha iyi bir dünyada yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla 35'inci yılında 35 bin ağaç dikiyor.

P&G, Türkiye'deki 35'inci yılına "Sevgi her kapıyı açar" söylemiyle bir dizi iyilik hareketiyle giriyor. Geçen yıldan beri 42 iyilik hareketine imza atan P&G, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki önemli iyilik hareketlerinden biri olan "P&G 35. Yıl Ormanı" projesini hayata geçirdi.

Geçen yaz yaşanan orman yangınlarından sonra Türkiye'deki 35. yılı kapsamında 35 bin ağaç sözü veren P&G, çalışanlarıyla birlikte fidan dikim etkinliğini hayata geçirdi. Etkinliğe, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer ve Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili katıldı.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, etkinlikte yaptığı konuşmada, P&G'nin Türkiye'deki 35. yılında bir dizi iyilik hareketi gerçekleştirdiğini, bu kapsamda hem paydaşlarına hem tüketicilere teşekkür ettiklerini belirterek, "P&G ve ÇEVKO iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje bizim için çok anlamlı. Çevresel sorunlarımızdan en büyüğü aslında ormanlık alanların azalması. O nedenle geçtiğimiz yıl 35'inci yılımızda 35 bin ağaç sözü vermiştik. Bugün de ÇEVKO ile beraber bu sözümüzü hayata geçirmek için toplandık ve çalışanlarımızla beraber fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz." dedi.

"Amacımız, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak"

P&G olarak markalarının orman alanlarını artırma projeleri olduğunu aktaran Turgay, "Marketlerle bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak. Bu anlamda da sosyal sorumluluk çalışmalarımız ivmelenerek devam edecek. 'Sevgi ile her kapıyı açıyoruz' diyoruz. Bize kapısını açan tüm tüketicilerimize, tüm çalışanlarımıza da bu 35 yıllık yolculukta bizimle beraber yürüdükleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer de Vakfın, çevre ve ekonomiye katkılarını 30 yılı aşkın süredir artan bir ivmeyle sürdürdüğünü bildirdi.

İmer, "Kurucularımız arasında yer alan P&G'nin 35'inci yılını kutluyorum. İçinde bulunduğumuz koşullar, bizi her şeyi bir kenara bırakarak iklim kriziyle savaşmaya yöneltti. Artık şirketler, devletler ve bireyler ile birlikte bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bunun güzel bir örneğini burada sergiledik. Tüm paydaşlara sorumlu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İklim krizine karşı mücadelede ağaç dikmek en önemli unsurlardan bir tanesi"

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ise Ege Orman Vakfı'nın, 27 yıldır ormanların sürdürülebilirlik hizmetleri, toplumda farkındalık yaratmak, ekonomiyle ekoloji arasındaki dengeyi kurmak, karbon azaltım ve denkleştirme projelerini hayata geçirmek için çalışmalar yaptığını anlattı.

Yılda 30-35 bin kişiye orman ekosistemlerinin önemini ve sürdürülebilirlik hizmetlerini anlatmaya çalışarak toplumda ormanların korunması, sürdürülebilirlik ve yeni orman alanlarının oluşturulması konusunda bilinç yaratmaya çalıştıklarını aktaran Bilgili, şunları kaydetti:

"P&G ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın amacı, bu ormanın nihai hale gelene kadar orman ekosistem hizmetlerini iklim krizine karşı koruyarak orman ve karbon yutakları oluşturmak. Bu karbon yutakları, ormanların nihai halinde 60 yıl boyunca atmosfere saldığımız karbonun bir kısmını bünyesinde tutarak absorbe etmektedir. O yüzden iklim krizine karşı mücadelede ağaç dikmek en önemli unsurlardan bir tanesidir. Fidan dikimlerini yaptıktan sonra etrafını çevreleyerek insan ve hayvan zararlarına karşı ormanı koruyoruz. 5 yıl boyunca her bir fidanın etrafında bakım çalışmaları yaparak ve kuruyan fidanların yerine yenisini dikerek tamamlama yapıyoruz. 5 yıl sonunda her bir fidan biyolojik bağımsızlığını elde etmiş olarak ormana karışmaya hazır hale geliyor."

Bilgili, Ege Orman Vakfı'nın ÇEVKO ile uzun yıllardır iş birliği yaparak orman ekosistemlerinin çoğaltılması konusunda projeler gerçekleştirdiğini, P&G'nin de ÇEVKO ile birlikte ağaçlandırmaya destek verdiğini söyledi.