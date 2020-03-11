P. Karşıyaka, Avrupa'da yarı finalde - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Avrupa'da yarı finalde

6 saat önce

FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final rövanş maçında P. Karşıyaka, sahasında BC Kyiv Basket'i 88-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

P. Karşıyaka, Avrupa'da yarı finalde, System.String[]

FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final rövanş maçında P. Karşıyaka, sahasında BC Kyiv Basket'i 88-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Andris Aunkroges xx, Petr Hrusa xx, Anastasios Manos xx


P. Karşıyaka: Metecan Birsen xx 16, Yunus Sonsırma xx 5, Arca Tülüoğlu xx, Tony Crocker xx 3, Semih Erden xx 4, Onuralp Bitim xx, DJ Kennedy xx 10, Jordan Morgan xx 13, Brandon Triche xx 15, Tony Taylor xx 10, Amath M'baye xx 10, Nusret Yıldırım xx 2


Başantrenör: Ufuk Sarıca


BC Kyiv Basket: Kasey Shepherd xx 2, Bogdan Bliznyuk xx 2, İllia Zaiets xx 3, Yurii Kondrakov xx 2, Marek Klassen xx, Kyndahl Hill xx 12, Pavlo Krutous xx 5, Sergiy Pavlov xx 23, Maksym Pustozvonov xx 12, Viacheslav Petrov xx 6


Başantrenör: Ainars Bagatskis


1. Periyot: 19-20 (BC Kyiv Basket lehine)


Devre: 38-32 (P. Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 57-49 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Semih Erden, Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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