P.Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Bld.: 96-82... AYDA BEBEK TRİBÜNDE YER ALDI

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhon (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Metecan (xx) 4, Mahir (xx), Kennedy (xxx) 13, Taylor (xxx) 11, M Baye (xxx) 15, Morgan (xxx) 22, Henry (xxx) 15, Yunus (xxx) 11, Çağatay (xx), Onuralp (xx) 2, Arca (xx) 3HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Sinan (x), Wright (xxx) 18, Egemen (xx) 10, Leissner (xx) 14, Macura (xxxx) 28, Kairys (xx) 10, Leon Harun (x), Berke (x), Utku (x), Ali (xx) 2, İsmail (x)1.PERİYOT: 31-25İLK YARI: 55-363.PERİYOT: 71-625 FAUL: Sinan (26.49) ( Afyon Bld)

Kadrosundaki 7 oyuncusunun koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son 2 maçı ertelenen Pınar Karşıyaka, ligde 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 96-82 mağlup etti. Ev sahibi ekipte izolasyon süreci devam eden Nusret ile hazır olmayan Semih kadroda yer almadı. Maçın en skorer ismi Afyon temsilcisinden 28 sayıyla Jonathan Paul Macura oldu. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 7'nci maçında 5'inci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyesi 9'uncu maçında 5'inci yenilgisini aldı.AYDA BEBEK TRİBÜNDE YER ALDI İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek de müsabakayı tribünden takip etti. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın hafta içinde ziyaret ettiği 3 yaşındaki mucize bebek, babası Uğur Gezgin ve 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin'le birlikte salonda yerlerini aldı. Kulüp görevlileri depremzede aile ile yakından ilgilendi.

- İzmir