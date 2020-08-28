Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı zarf usulüyle gerçekleşen ve 563 katılımın olduğu P plaka ihalesinde kazananlar belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli genelinde kullanılmak üzere gerçekleştirdiği 250 adet yeni P plaka ihalesi sonuçlandı. Kapalı zarf usulüyle yapılan ve 563 katılım gerçekleştiği ihalede 36 dosya şartnamede belirlenen kriterlere uygun olmadığından iç zarfları açılmaksızın elenmişti. Kalan 527 dosyadan teklif miktarlarına göre sıralama yapıldı. İhalede yapılan itirazlar karara bağlanırken son 4 sıradaki aynı teklif sunan katılımcıların kurası yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun başkanlığında yapılan P plakası ihalesi ardından UKOME İnceleme Komisyonu tekrar toplandı. Komisyon ilk olarak yapılan itirazları tekrar inceleyerek karara bağladı. İtiraz dosyaları UKOME İnceleme Komisyonu tarafından detaylı incelendi. İncelemeler neticesinde katılımcıların itirazları uygun görülmeyerek P plaka hakkı el edemedi.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından aynı teklifi veren son dört dosya için kura çekildi. İhalede 250 adet P plaka satışı söz konusu olduğundan, ihale şartnamesinin 7. maddesine göre son sırada aynı teklifi veren 4 adet dosya sahibi kuraya katıldı. 3 adet dosya P plakası hakkı kazanacağından, UKOME Komisyonu önünde 4 dosya sahibi arasında 3 hak sahipliğinin belirlenmesi için kura işlemi gerçekleştirildi. Önce ilk kuranın hangi dosya sahibi tarafından çekilmesi işleminin belirlenmesi için alfabetik sıraya göre ön kura çekimi yapılarak kazanlar belirlendi. - KOCAELİ