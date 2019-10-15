PAB Genel Kurulunda diplomatik zafer

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurulunda, Fransa öncülüğündeki ülkelerin son dakikada getirdikleri Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "kınama" hamlesine karşı Türkiye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un girişimiyle diplomatik bir zafer elde etti.

Fransa'nın öncülüğünde İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın aralarında bulunduğu ülkeler, Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhine karar alınması ve Türkiye'nin kınanmasını içeren "Sivillerin Korunması ve Uluslararası Güvenlik: Türkiye'ye Suriye'deki Harekatı Durdurma Talebi" başlıklı öneriyi, son dakikada "acil gündem maddesi" olarak genel kurul gündemine getirmek istedi.

Fransa'nın, Türkiye'yi zor durumda bırakmak için getirdiği önerge, Şentop'un ortaya koyduğu stratejiyle reddedildi.

Şentop başkanlığındaki Türk heyeti, Fransa'nın böyle bir önerge girişiminin olacağını önceden haber alarak karşı hamle için hazırlık başlattı.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Şentop bir yandan TBMM heyetinde yer alan tüm partilere mensup milletvekilleriyle görüşürken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Fransa'nın önerge girişimine karşı Türkiye'nin de Batılı ülkelerin teröre karşı ikiyüzlülüğüne ilişkin bir önerge planladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek verdiği hamlenin hayata geçirilmesi için hızlı bir girişim başlatıldı.

"Terörle Mücadele ve Suriye'deki Sorunun Çözümüne İlişkin Batılı Ülkelerin Çifte Standardı" başlıklı önergeyi hazırlatan Şentop, Türkiye'nin içinde yer aldığı gruplardaki ülkelerin delegasyon başkanlarıyla da temasa geçti. Özellikle Fransa'nın önergesine verilecek desteği azaltarak reddedilmesini sağlayacak bir blok oluşturulmaya çalışıldı.

"Fransa terör örgütünü destekliyor"

Genel kurulun sabah oturumunda konuşan Şentop, Türkiye'nin önergesi üzerine ikinci kez kürsüye çıkarak Fransa'nın terör konusundaki ikiyüzlülüğüne vurgu yaptı.

Şentop, "Türkiye tarafından, ülkesine ve sivil halkına yönelen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin silahlı saldırılarına son vermek üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletlerin bu örgüte verdiği açık destek tespit edilmiştir. Fransa, terör örgütünü destekliyor. Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütü olarak gördüğü PKK'lıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan oylamada, Hindistan'ın teklif ettiği iklim değişikliğiyle ilgili önerge kabul edildi.

Fransa'nın başını çektiği İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın da desteklediği Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan önerge ise TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamenterlerin yoğun temasları sonucunda reddedildi.

Bu arada, oylama sırasında Fransa'nın önerisinden yana oy kullanan İran heyetinden bir milletvekilinin, TBMM Başkanı Şentop'un yanına gelerek oylamada ülkesinin tavrından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği de öğrenildi.