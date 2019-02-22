Pablo Escobar'ın Evi Yıkıldı
1 saat önce
Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği Monaco binası patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği Monaco binası patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:32 Kaynak: AA
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