Son Dakika Haberleri: Pablo Laso: "Sonuçtan Memnun Değiliz"

Pablo Laso: "Sonuçtan Memnun Değiliz"

1 saat önce

- Pablo Laso: "Sonuçtan memnun değiliz"İSTANBUL - Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko karşısında maçın son anlarında ellerindeki avantajı kullanamadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

- Pablo Laso: "Sonuçtan memnun değiliz"

İSTANBUL - Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko karşısında maçın son anlarında ellerindeki avantajı kullanamadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.
THY Euroleague'in 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 65-63'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte avantaj Fenerbahçe'deydi. Sonraki bölümde eşleştik. İkinci yarı çok sert geçti. İki takım da her ribaund her top için savaştı. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyemem. Son kısımda avantajı kullanamadık. Euroleague'de her maç zor. İkinci yarıda Maccabi maçıyla başlayacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Beko, Real Madrid, Fenerbahçe, Pablo Laso, Spor
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