Son Dakika Haberleri: PABLO SARABIA'NIN İLK PARİS SAINT-GERMAIN RÖPORTAJI
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PABLO SARABIA'NIN İLK PARİS SAINT-GERMAIN RÖPORTAJI

1 saat önce

İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Sarabia, FC Seville'den taşındıktan sonra Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini yeni imzaladı. İlk Paris Saint Germain röportajında ondan haber alın.

İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Sarabia, FC Seville'den taşındıktan sonra Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini yeni imzaladı. İlk Paris Saint Germain röportajında ondan haber alın.
PABLO SARABIA'NIN İLK PARİS SAINT-GERMAIN RÖPORTAJI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05 
Paris Saint Germain, Spor
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