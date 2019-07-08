PABLO SARABIA'NIN İLK PARİS SAINT-GERMAIN RÖPORTAJI
1 saat önce
İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Sarabia, FC Seville'den taşındıktan sonra Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini yeni imzaladı. İlk Paris Saint Germain röportajında ondan haber alın.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05
İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Sarabia, FC Seville'den taşındıktan sonra Paris
Saint-Germain ile olan sözleşmesini yeni imzaladı. İlk Paris Saint Germain
röportajında ondan haber alın.
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