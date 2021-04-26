Pabuçlu Mahallesi'nin su sıkıntısına son verildi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Pabuçlu Mahallesinde 5,5 kilometre içme suyu isale hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yeterli içme suyu temini için çalışıyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula'nın Pabuçlu Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve mevcut güzergahı nedeniyle su veriminde azalma yaşanan hattın yerine 5,5 kilometrelik yeni bir hat döşendi. Selendi ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi ile ortak kullanılan sondajın yine Gökgedik Mahallesindeki içme suyu deposundan Pabuçlu Mahallesine bağlantısı yapılarak su sıkıntısına son verildi. Mahallede yürütülen çalışmayı MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural da yerinde inceledi. - MANİSA