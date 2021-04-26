Pabuçlu'nun Su Sıkıntısına Son Verildi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yeterli içme suyu temini için çalışıyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula'nın Pabuçlu Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve mevcut güzergahı nedeniyle su veriminde azalma yaşanan hattın yerine 5,5 kilometrelik yeni bir hat döşendi. Selendi ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi ile ortak kullanılan sondajın yine Gökgedik Mahallesindeki içme suyu deposundan Pabuçlu Mahallesine bağlantısı yapılarak su sıkıntısına son verildi. Mahallede yürütülen çalışmayı MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural da yerinde inceledi.

"Çalışmadan çok memnunuz"

Mahalle Muhtarı Hasan Gökoğlan, "Çalışmadan çok memnunuz. Su sıkıntımızı ortadan kaldıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.