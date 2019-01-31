Pac-Man Enerji İçeceği Kutusunda
34 dakika önce
Enerji içeceği Red Bull, oyun severlere PAC-MAN'in yer aldığı özel tasarım kutular hazırladı.
Enerji içeceği Red Bull
, oyun severlere PAC-MAN'in yer aldığı özel tasarım kutular hazırladı. Yapılan açıklamada, sınırlı sayıda üretilen kutuların yarın raflarda yerini alacağı belirtildi.
Red Bull'un oyun severler için hazırladığı PAC-MAN kutularının yarın raflarda yerini alacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Red Bull'un, tüm oyun severleri 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında Red Bull PAC-MAN kutularının açma halkasındaki kod ile PAC-MAN mobil uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerini keşfetmeye davet ediyor" ifadeleri yer aldı.
PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde oyuncuların, PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacaklarının belirtildiği açıklamada, labirentlerin kilitlerinin kodlar ile açılacağı ve ürünlerin Türkiye
çapında tüm zincir marketlerde satışta olacağı söylendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:06 Kaynak: DHA
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