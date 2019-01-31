Pac-Man, Red Bull Kutusunda

Red Bull, oyunseverlere özel olarak tasarladığı PAC-MAN kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyasını aynı kutuda buluşturuyor.

Red Bull, oyunseverlere özel olarak tasarladığı PAC-MAN kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyasını aynı kutuda buluşturuyor.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre,1 Şubat'tan itibaren raflarda yerini alacak olan Red Bull PAC-MAN ürünü, sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1980'den beri oynanan ve hala popülaritesini koruyan PAC-MAN, tüketicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.



1 Şubat ila 30 Nisan tarihleri arasında oyunseverler, PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlar ile açacak.

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