Paçacı: "Abd Silahlı Unsurlarını Çektiğinde Boşluğu Kim Dolduracaktır"
1 saat önce
- İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın düzenlediği basın toplantısı Paçacı'nın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, düzenlediği basın toplantısında konuştu.
- İYİ Parti
Genel Sekreteri Cihan Paçacı
'nın düzenlediği basın toplantısı
Paçacı'nın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, düzenlediği basın toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:49 Kaynak: AA
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