Son Dakika Haberleri: Paçacı - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerinin Bir Yıl Uzatılması

Paçacı - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerinin Bir Yıl Uzatılması

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın düzenlediği basın toplantısı Paçacı'nın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Paçacı - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerinin Bir Yıl Uzatılması, System.String[]
- İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın düzenlediği basın toplantısı
Paçacı'nın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, düzenlediği basın toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Cihan Paçacı, İYİ Parti, Güncel
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