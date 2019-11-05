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Paçaları sıvayıp yunusu kurtardı

8 saat önce

Paçaları sıvayıp yunusu kurtardıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara'nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Paçaları sıvayıp yunusu kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara'nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Geyikli'nin Kumburun köyünde balık tutmaya giden Beytullah Kara ile Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusu görünce hem kolları hem de paçaları sıvayarak talihsiz hayvana yardım etmeye koyuldu. Ayakkabıları çıkarıp, paçalarını sıvayan Beytullah Kara, yunus balığının kuyruğundan tutarak sahilden denize doğru çekmeye başladı. Ağır olduğu için zor anlar yaşayan Kara, elinden geleni yaparak yunus balığını denize kavuşturdu. Denizle buluştuktan sonra adeta teşekkür edercesine kendisini kurtaranları selamlayan yunus balığı bir süre sonra gözden kayboldu. O renkli anları da yakın arkadaşı Tamer Yılmaz saniye saniye kayıt altına aldı.

Paçaları sıvayıp yunusu kurtardı

Çanakkale, Geyikli, Ezine, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
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