Son Dakika Haberleri: Paçanga Böreği - Arda'nın Mutfağı

Paçanga Böreği - Arda'nın Mutfağı

1 saat önce

Paçanga BöreğiMalzemeler;1 adet yufka2 adet köz kırmızı biber12 adet pastırma2 dal biberiye8 – 10 dilim kaşar peyniriAyçiçek yağı – kızartmak için.

Paçanga Böreği

Malzemeler;

1 adet yufka

2 adet köz kırmızı biber

12 adet pastırma

2 dal biberiye

8 – 10 dilim kaşar peyniri

Ayçiçek yağı – kızartmak için

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube

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