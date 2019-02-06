Paçanga Böreği - Arda'nın Mutfağı
1 saat önce
Paçanga BöreğiMalzemeler;1 adet yufka2 adet köz kırmızı biber12 adet pastırma2 dal biberiye8 – 10 dilim kaşar peyniriAyçiçek yağı – kızartmak için.
Paçanga Böreği
Malzemeler;
1 adet yufka
2 adet köz kırmızı biber
12 adet pastırma
2 dal biberiye
8 – 10 dilim kaşar peyniri
Ayçiçek yağı – kızartmak için
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube
İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı
Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İsteği Herkesi Şaşırttı
FETÖ'cü Enes Kanter'in Dana Brooke ile İlişkisi Olay Oldu