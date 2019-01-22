Son Dakika Haberleri: Pachuca'da Palermo Dönemi

Pachuca'da Palermo Dönemi

31 dakika önce

Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Pachuca, teknik direktörlüğe Martin Palermo'yu getirdi.

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Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Pachuca, teknik direktörlüğe Martin Palermo'yu getirdi.

Meksika temsilcisinden yapılan açıklamada, görevinden ayrılan İspanyol Francisco Ayestaran'ın yerine 45 yaşındaki Arjantinli teknik adam Palermo ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors ve Arjantin Milli Takımı'nın formalarını giyen Palermo, 2012 yılından bu yana Arjantin'in Godoy Cruz ve Arsenal de Sarandi, Şili'nin de Spanish Union takımlarını çalıştırmıştı.

Pachuca, üç haftası geride kalan Meksika Kapanış Ligi'nde Monterrey'ye 5-0, Club America'ya da 3-0 mağlup olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Futbol, Martin Palermo, Meksika, Palermo, Spor
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