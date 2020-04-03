PacificLight, Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Değerlendirmesi'nden yararlanıyor

Singapur'da ulusal siber güvenliği sağlayan ve kurumları çevrim içi saldırılara karşı koruyan siber güvenlik yasasının yürürlüğe girmesiyle, PacificLight bu yasaya uyum için global siber güvenlik şirketi Kaspersky ile birlikte kritik ağları üzerinde kapsamlı bir açık denetimi gerçekleştirdi.



Kaspersky açıklamasına göre, işbirliğiyle, ülkede 1 milyondan fazla eve güç sağlayabilen enerji ve perakende şirketinin çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaspersky'nin kesintisiz Endüstriyel Siber Güvenlik (ICS) Değerlendirmesi ile uzmanlar altyapının en kritik bölümlerini incelemenin yanı sıra belirli saldırı vektörlerini kullanarak olası açıkları belirleyip zararlı faaliyetleri ve anormallikleri taradı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen PacficLight Bilgi İletişim Teknolojileri Genel Müdürü Stephen Lo, "PacificLight olarak sistemlerimizi geliştirirken, sürekli artan siber tehditler karşısında sınıfının en iyi veri güvenlik uygulamalarından yararlanma konusunda kararlıyız. Güvenli ve sağlam BT sistemlerinden yararlanan PacificLight, enerji sektöründe gelişmiş bir siber güvenlik düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Asya Pasifik Bölgesi Yönetici Direktörü Stephan Neumeier ise şunları kaydetti:

"Ülkenin bölgede bir iş merkezi olarak konumunu koruması için yeterli enerji tedariği büyük önem taşıyor. Singapur devleti kurumsal şirketleri, kritik altyapıları ve halkı giderek daha canlı hale gelen siber dünyada koruma altına almak için kurallar ve kanunlar çıkardı. PacificLight'ın siber güvenlik yasasına uyum için attığı adımları takdir ediyoruz. Bunun gibi kritik endüstrilerin BT ve ICS ortamlarını geleceğe hazırlamak için güvenlik değerlendirmelerinin önemini kavraması gerektiğine inanıyoruz."

"Güvenlik tehditlerine karşı savunmamızı güçlendirdik"

PacificLight Üst Yöneticisi (CEO) Yu Tat Ming de "Kaspersky tarafından yapılan değerlendirme, uluslararası siber güvenlik ve mükemmellik standartlarına uyduğumuz konusunda bize güven verdi. Kaspersky ekibiyle yaptığımız bu çalışmadan öğrendiklerimizle siber güvenlik tehditlerine karşı savunmamızı güçlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, yapılan açık değerlendirmeyle "BT ve ICS altyapılarındaki potansiyel güvenlik açıkları belirlendi. Açıkların derecesi, düzeyi ve olası etkileri değerlendirildi. Tespit edilen açıklar için tavsiyelerde bulunuldu. PacificLight, endüstriyel siber güvenlik değerlendirmesinin sonunda sanal tehditlerin doğasını daha iyi anlayarak siber güvenliği artırmak için uygulanabilir bir plan yaptı." hedeflerine ulaşıldı.