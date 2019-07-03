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Padişah tuğraları sergisi

2 saat önce

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Edirne'de Yaşamış Osmanlı Padişahları Tuğraları" sergisi açıldı.

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Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Edirne'de Yaşamış Osmanlı Padişahları Tuğraları" sergisi açıldı.
Radife Ot tarafından dival işleme tekniğiyle yapılan 18 padişah tuğrası müze ziyaretçilerinin ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, padişah tuğralarının Osmanlı döneminin tarihsel sürecini yansıttığını söyledi.
Padişah tuğraları sergisinin kent turizminin gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağladığını belirten Canalp, şöyle devam etti:
"Edirne'de yaşamış padişahların tuğraları sergisi Edirne'yi zenginleştiriyor. Tuğralara baktığınızda Osmanlı'da zaman içinde ne tür değişiklikler olduğunu çok net şekilde görebiliyorsunuz. İlk dönem tuğraları ve daha sonraki tuğraları gördüğümüzde bize pek çok fikir veriyor. Basit olanlardan başlayıp çok daha komplike şekle doğru bir geçiş var. Padişah tuğralarında bu geçişi görmek mümkün. Çok güzel bir sergi olmuş."
Sanatçı Radife Ot ta padişah tuğralarını asıllarına uygun şekilde 45 santim büyüterek tuğraları kadife kumaş üzerine işlediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:07 Kaynak: AA
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