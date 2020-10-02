Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA - Son Dakika

Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA

Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinde, nöbetleşe görev yapacak 80 müezzin, 09.00-17.00 saatlerinde kesintisiz Kur'an-ı Kerim okuyacak.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinde, nöbetleşe görev yapacak 80 müezzin, 09.00-17.00 saatlerinde kesintisiz Kur'an-ı Kerim okuyacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin organizasyonuyla İl Müftülüğünce görevlendirilen 80 müezzin her saat başı değişim yaparak Osman Gazi'nin türbesinde Kur'an-ı Kerim okuyacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin başlatılması programına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve yetkililer katıldı.

Osman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Ardından İl Müftüsü İzani Turan tarafından dua edildi. Protokol daha sonra Orhan Gazi Türbesi'ne geçerek dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, geçen ay iki türbede de saygı ve sancak nöbetinin başlatıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Nöbet saatleri dahilinde 80 farklı hocamız tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Zaman içerisinde bütün türbelerde yansıtılacaktır. Benzer bir uygulama Topkapı Sarayı'nda da icra ediliyor. Bursa'ya yaraşır bir uygulama oldu. Ziyaretçilerimiz için de farklı bir ortam oluşturacaktır. Onların daha huzurla ziyaretlerini yapmalarını temin edecektir."

Vali Canbolat da uygulamanın Bursa'daki padişah mezarlarında ve birçok türbede yaygınlaştırılacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Müftü İzani Turan, uygulamanın Bursa'nın manevi iklimine huzur katacağını, organizasyonu yapanlara şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA

Topkapı Sarayı, Orhan Gazi, Osman Gazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:50 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinde gün boyu Kur'an okunacak - BURSA - Son Dakika

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