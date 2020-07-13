Padişahların kullandığı Buldan bezine talep yağıyor

Coğrafi işaret ile tescilli 'Buldan bezi' yurt dışından alıcı buluyor

DENİZLİ - Denizli'nin dokuma merkezi olan Buldan'da üretilen ve coğrafi işaret ile tescilli Buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor. Padişahları giydiren Buldan bezi başta yurt içi olmak üzere yurt dışından da talep görüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yıllardır üretilen Buldan bezi eski günlerine kavuşuyor. Osmanlı padişahlarını giydiren Buldan bezleri yurt içi ve yurt dışından pek çok talep alıyor. Ünlü mankenler ile podyumlarda yer alan Buldan bezi, kumaşının tamamının pamuk olması ve terletmemesiyle dikkat çekiyor. Yazın serin kışın ise sıcak tutması sebebiyle her mevsim talep alan ürün olması nedeniyle yaz aylarının gözde kumaşı olarak tercih ediliyor. Coğrafi işaret ile tescillenen Buldan bezi iç giyimden gömleğe, peştamal ve bornozdan masa örtüsüne kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

"Mevsimin en gözde kumaşı oldu"

Buldan bezinin en büyük özelliğinin terletmemesi olduğunu belirten İşletme müdürü Caner Kaymak, "Buldan bezinin özelliği, yüzde yüz doğal pamuk ipliğinden dokunmuş olması ve yaz aylarında kesinlikle terletmeyen bir yapıda kumaş olmasıdır. Bunun neticesinde de son 3 ile 4 senedir tekrardan ilgi görmeye başladı. İçinde bulunduğumuz mevsimin en gözde kumaşı oldu. 2016 yılından beri Ticaret Odası'nın vermiş olduğu 'Coğrafi İşaretli' ürün statüsünde olduğu için sadece Buldan'da üretimi yapılıp dış pazara gönderilmektedir" dedi.

Her alanda kullanılan Buldan bezi, Avrupa ve Amerika'dan alıcı buluyor

Son yıllarda yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirten Kaymak, "Buldan bezi, giyim alanında kullanılabilir. Elbise, bluz, pantolon, atlet gibi ürünler yapılmaktadır. Üretilen ürünler yurt içinde sahil kesimlerine gittiği gibi özellikle son yıllarda Avrupa'da ve Amerika'da da ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.