Padişahların kullandığı Buldan bezine talep yağıyor - Son Dakika

Padişahların kullandığı Buldan bezine talep yağıyor

Padişahların kullandığı Buldan bezine talep yağıyor Coğrafi işaret ile tescilli 'Buldan bezi' yurt dışından alıcı buluyor Denizli'nin dokuma merkezi olan Buldan'da üretilen ve coğrafi işaret ile tescilli Buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor.

Padişahların kullandığı Buldan bezine talep yağıyor

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi

Coğrafi işaret ile tescilli 'Buldan bezi' yurt dışından alıcı buluyor

DENİZLİ - Denizli'nin dokuma merkezi olan Buldan'da üretilen ve coğrafi işaret ile tescilli Buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor. Padişahları giydiren Buldan bezi başta yurt içi olmak üzere yurt dışından da talep görüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yıllardır üretilen Buldan bezi eski günlerine kavuşuyor. Osmanlı padişahlarını giydiren Buldan bezleri yurt içi ve yurt dışından pek çok talep alıyor. Ünlü mankenler ile podyumlarda yer alan Buldan bezi, kumaşının tamamının pamuk olması ve terletmemesiyle dikkat çekiyor. Yazın serin kışın ise sıcak tutması sebebiyle her mevsim talep alan ürün olması nedeniyle yaz aylarının gözde kumaşı olarak tercih ediliyor. Coğrafi işaret ile tescillenen Buldan bezi iç giyimden gömleğe, peştamal ve bornozdan masa örtüsüne kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

"Mevsimin en gözde kumaşı oldu"

Buldan bezinin en büyük özelliğinin terletmemesi olduğunu belirten İşletme müdürü Caner Kaymak, "Buldan bezinin özelliği, yüzde yüz doğal pamuk ipliğinden dokunmuş olması ve yaz aylarında kesinlikle terletmeyen bir yapıda kumaş olmasıdır. Bunun neticesinde de son 3 ile 4 senedir tekrardan ilgi görmeye başladı. İçinde bulunduğumuz mevsimin en gözde kumaşı oldu. 2016 yılından beri Ticaret Odası'nın vermiş olduğu 'Coğrafi İşaretli' ürün statüsünde olduğu için sadece Buldan'da üretimi yapılıp dış pazara gönderilmektedir" dedi.

Her alanda kullanılan Buldan bezi, Avrupa ve Amerika'dan alıcı buluyor

Son yıllarda yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirten Kaymak, "Buldan bezi, giyim alanında kullanılabilir. Elbise, bluz, pantolon, atlet gibi ürünler yapılmaktadır. Üretilen ürünler yurt içinde sahil kesimlerine gittiği gibi özellikle son yıllarda Avrupa'da ve Amerika'da da ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Denizli, Avrupa, Buldan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Padişahların kullandığı Buldan bezine talep yağıyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:41 Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
18:41
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Padişahların kullandığı Buldan bezine talep yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]