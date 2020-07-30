Padişahların tatlısı kadayıf dolması, bayram sofralarını süsleyecek - Son Dakika

OSMANLI'da padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da sofralardaki yerini alacak. Kadayıf ustası Muammer Tanhaş, Dadaşların kurban yorgunluğunu kadayıf dolması tatlısı yiyerek atacağını söyledi.

Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp Türkiye'nin dört bir tarafına satmaya başlayan kadayıf ustası Muammer Tanhaş, özellikle ramazan ayı ile birlikte bayramlarda işlerin 3 kat arttığını söyledi. İnternet üzerinden aldıkları siparişleri kargo ile gönderdiklerini vurgulayan Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Tamamen Erzurum'a has bir tatlı. Kadayıf dolması tatlısı özellikle ramazanda iftar ve bayramlarda sofraların olmazsa olmazıdır. Kadayıf dolması tatlısı ağır değildir, yiyeni rahatsız etmez. Kadayıf dolması tatlısı buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebilir. Kurban bayramında, kurbanının kesecek olan Dadaşlar bu yorgunluklarını iki adet kadayıf dolması tatlısı yiyerek atacaktır" dedi.

Tanhaş, bu tatlının yapılışını ise şöyle anlattı: "Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."