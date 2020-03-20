PAGDER'den koronavirüs açıklaması - Son Dakika
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PAGDER'den koronavirüs açıklaması

6 saat önce

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi için uygulamaya konan tedbirlerin ekonomimizi olumsuz yönde etkilememesine azami ihtimam gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

PAGDER'den koronavirüs açıklaması, System.String[]

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi için uygulamaya konan tedbirlerin ekonomimizi olumsuz yönde etkilememesine azami ihtimam gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

PAGDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsün, plastik sektörü olarak kovid-19'la mücadele kapsamında uygulamaya konan tedbirleri desteklediklerini belirtti.

Gülsün, "Şüphesiz ki virüsün yayılma hızı tüm insanlık için endişe sebebi. Küresel çapta 200 bine yakın kişiye bulaşan ve 8 bine yakın kişinin hayatına mal olan virüsün ülkemizde yayılmaması tüm temennimiz. Uzmanların da belirtmiş olduğu üzere bu dönemde sosyal mesafeye ve kişisel hijyene özen göstermek büyük önemi haiz. Umuyoruz ki ülkemiz bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürecek ve en az hasarla atlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda plastik ürünlerin çok önemli bir rol oynadığını kaydeden Gülsün, "Plastik ürünler gerek kişisel hijyenin sağlanmasında gerek toplum sağlığının korunmasında vazgeçilemez bir rol üstlenmektedir. Yüzeyden bulaşmayı minimum seviyeye indiren tek kullanımlık plastiklerden, gıdalarımızı koruyan plastik ambalajlara, son dönemde kullanımı artan maskelerden, tedavide kullanılan eldiven, önlük, serum gibi medikal ürünlere kadar tüm bir steril ağın kurulması ancak plastiklerle mümkün." ifadelerini kullandı.

Tüm bu süreçte ekonomik aktivitenin aksatılmaması gerektiğinin belirten Gülsün, şunları kaydetti:

"Virüsün ortaya çıktığı ve şu ana kadar en büyük kaybı yaşattığı Çin'de durumun kontrol altına alınması ile birlikte bölge sanayisinin yüzde 70'ler seviyesine çıktığını gözlemliyoruz. Bunun başlıca sebebi ise tüm mücadele sürecinde ekonomik aktivitenin etkilenmemesi adına alınan önlemlerin bilimsel bir temele oturtulmuş olması. Ülkemizde de pazar daralması gibi dış etkilerden bağımsız olarak sanayi üretimimizin düşmemesi için uygulamaya konulacak tedbirlerin iyice tartılması gerekiyor. Bilimsel temelden yoksun, popülist yaklaşımlarla alınacak önlemlerin sağlık açısından ülkemize faydası olmayacağı gibi ekonomik açıdan da zararı olacaktır"

Plastik, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:34 Kaynak: AA

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