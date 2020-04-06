PAGDER'den sağlık çalışanları için 1 milyon adet "Sağlık Siperi" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PAGDER'den sağlık çalışanları için 1 milyon adet 'Sağlık Siperi' projesi - Son Dakika

PAGDER'den sağlık çalışanları için 1 milyon adet "Sağlık Siperi" projesi

6 saat önce

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Sağlık Siperi" projesi başlattıklarını belirterek, "Proje kapsamında üretilen siperler ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmak üzere ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir.

PAGDER'den sağlık çalışanları için 1 milyon adet

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Sağlık Siperi" projesi başlattıklarını belirterek, "Proje kapsamında üretilen siperler ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmak üzere ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir. Bu koruyucu ekipman sayesinde sağlık çalışanlarımızın enfeksiyon riski önemli ölçüde aşağı çekilmiş olacak." dedi.


Gülsün yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesi ile artan koruyucu siper ihtiyacını karşılamak için "Sağlık Siperi" projesini başlattıklarını dile getirdi.


Gülsün, "Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden bizler için çalışırken kendileri de hastalık riski ile karşı karşıya kalıyor. Bu noktada siper, maske, eldiven, önlük gibi koruyucu sarf malzemelerine olan ihtiyaçta mevcut kapasitenin çok üstünde seyretmeye başladı. Derneğimiz kuruluşundan bu yana ülkemizin karşılaştığı her zorlukta olduğu gibi burada da toplum menfaati için bu projeyi geliştirmiştir. Proje kapsamında üretilen siperler ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmak üzere ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir. Bu koruyucu ekipman sayesinde sağlık çalışanlarımızın enfeksiyon riski önemli ölçüde aşağı çekilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Proje, öncülerin kıymetli destekleri ile hayata geçti"

Proje kapsamında üretim hızını artırmak adına gerekli makine ve ekipman yatırımının gerçekleştirildiğini aktaran Selçuk Gülsün, şunları kaydetti:


"Proje fikri ortaya çıktıktan sonra üyelerimizden Beno Plastik ve Özge Plastik'in özverili çalışmaları ile hızla üretim aşamasına gelindi. 1 haftadan daha kısa bir sürede tüm yatırım hayata geçirilerek üretime hazır hale gelindi. Sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede karşılayabilmek adına 7/24 esasına göre planlanan üretim kapsamında iki ayrı tesiste üretilen siper parçalarının montajı tamamlanarak Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor. PAGDER'in ilk etapta 1 milyon sağlık çalışanına 1 milyon sağlık siperi hedefiyle başlattığı projeye sektörden ve toplumdan da yoğun bir talep var. Önümüzdeki süreçte Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda üretim kapasitemizi arttırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor."

İKMİB'den destek


Gülsün, gerek sivil toplum kuruluşlarının gerek özel sektörün projeye destek olmak için yoğun bir talebi olduğunu belirterek, "Projeyi başlatmamızla birlikte İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) 100 bin sağlık siperi için destek geldi. Benzer şekilde plastik sektöründe faaliyet gösteren birçok firma bu zor dönemde elini taşın altına koyarak projemize desteğini açıkladı. Salgın bitene ve bu zor dönem atlatılana kadar destekçilerimizden aldığımız güçle sağlık çalışanlarımızın siper ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Plastik, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:40 Kaynak: AA

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