Son Dakika Haberleri: Pagder/gülsün: Plastikte İhracat Hedefimiz 7 Milyar Dolar

Pagder/gülsün: Plastikte İhracat Hedefimiz 7 Milyar Dolar

32 dakika önce

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün, girdi maliyetleri üzerindeki yükler azaltılırsa, 2019 yılında 7 milyar doların üzerine ihracatı hedeflediklerini söyledi.

Pagder/gülsün: Plastikte İhracat Hedefimiz 7 Milyar Dolar, System.String[]
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün, girdi maliyetleri üzerindeki yükler azaltılırsa, 2019 yılında 7 milyar doların üzerine ihracatı hedeflediklerini söyledi.

Gülsün, "2019 yılında ihracatı, 7 milyar doların üzerine taşıyacağız; ancak, önce girdi maliyetlerini rekabetçi hale getirmemiz gerekiyor. Örneğin, hammadde ithalatındaki referans fiyat uygulamasını kaldırarak, ilk başlangıcı yapalım" dedi.

Plastik sektörünün geçen yıl yarı mamul, mamul, makine ve ekipmanı ile birlikte 6.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülsün, girdi maliyetleri itibarıyla en başta hammadde üzerinde rekabet gücünü zayıflatan ilave vergi, gözetim, korunma, anti-damping, referans fiyat ve benzeri adlar altındaki düzenleme ve uygulamaları gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ticaret politikası savunma araçları olarak nitelendirilen bu uygulamaların hepsinin önce katma değer zincirini esas alması gerekir diyen PAGDER Başkanı, ne var ki burada tam tersine uygulamalar olabildiğini belirterek, yarı mamul ve mamul üreticilerinin temel girdilere en rekabetçi fiyatlardan erişmesi ve ihracata yönlendirilmeleri gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Plastik hammaddelerin ithalatında uygulanan minimum fiyat, Gümrük İdarelerince ağırlıklı olarak Reuters verileri esas alınarak yapılmakta ve bir referans fiyat ortaya çıkmaktadır.

"Referans fiyattan da brüt ağırlık üzerinden gümrük vergisi ve KDV tahsil edilmektedir.

"Bu uygulamanın tek pozitif yanı vergi gelirini arttırması ancak fiktif olarak belirlendiği için sektörümüze ek finansman yükü getiriyor.

"Ayrıca günün sonunda devlet tarafından baktığınızda istatistiki olarak dış ticaret açığınızı da arttırıyor aslında.

"Sanayiciye getirdiği yükler ise şöyle; aradaki fiktif fiyat farkından KDV + Gümrük Vergisi maliyetleri oluşmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgeli işlemlerde döviz kullanım oranının artmasına sebebiyet vermektedir. Gümrük müşavirliği hizmet bedellerinin artmasına sebebiyet vermektedir.

"Şu an kullanılan referans fiyatı belirleyen unsurların neler olduğunun bilinmiyor. Son üç aydır, Bakanlığın Reuters veri tabanı ile anlaşmasının yenilenmediğine dair geri bildirimler aldık.

"Bu durum, ek finansman yüklerimizin daha da artması yönünde tehlikeler oluşturmaktadır.

"Biz temelde referans fiyat uygulamasının kalkmasını talep ederken; şu an referans fiyatın hangi unsurlarla belirlendiğini dahi bilmiyoruz.

"Bu bağlamda, ihracatçı birliğimiz İKMİB'e konuyu aktardık ve Bakanlığımıza Birliklerimiz üzerinden bu verilerin sağlanması yönünde öneride bulunduk.

"Atılacak bu adım sektörümüzü bir nebze de olsa rahatlatacak ancak gönlümüzden geçen Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bu fiktif beyanlar yerine hammaddenin gerçek satış bedeli üzerinden ithalatının sağlanmasıdır." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:49 Kaynak: DHA

Selçuk, Plastik, İhracat, Ekonomi
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