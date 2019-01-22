Son Dakika Haberleri: PAGDER, poşete 50 mikron ayarı istiyor

PAGDER, poşete 50 mikron ayarı istiyor

7 dakika önce

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, AB'de 15-50 mikron arası plastik poşetler için ücretin zorunlu olduğuna işaret ederek AB ile tam uyumu yansıtan, 2017 yılında yapılan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği'ndeki ilk taslağa dönülmesi gerektiğini vurguladı.

PAGDER, poşete 50 mikron ayarı istiyor, System.String[]
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, AB'de 15-50 mikron arası plastik poşetler için ücretin zorunlu olduğuna işaret ederek AB ile tam uyumu yansıtan, 2017 yılında yapılan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği'ndeki ilk taslağa dönülmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05 

Avrupa Birliği, Selçuk, Plastik, Ekonomi
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