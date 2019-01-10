Pahalı Şeylerin Beklenmedik Şekilde Zarar Görmesi - İşler Tahmin Edildiği Gibi Gitmedi...

Bugün sizlere işlerin hiç de beklenildiği gibi gitmediği trajikomik anlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere işlerin hiç de beklenildiği gibi gitmediği trajikomik anlardan bahsedeceğiz. Yapılan basit hatalar sonucu pahalı şeyler kullanılamaz hale gelirken, büyük maddi kayıplar ortaya çıkmış. Gelin vakit kaybetmeden bu anlara ait görüntülere bakalım...

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