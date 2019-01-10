Son Dakika Haberleri: Pahalı Şeylerin Beklenmedik Şekilde Zarar Görmesi - İşler Tahmin Edildiği Gibi Gitmedi...

Pahalı Şeylerin Beklenmedik Şekilde Zarar Görmesi - İşler Tahmin Edildiği Gibi Gitmedi...

1 saat önce

Bugün sizlere işlerin hiç de beklenildiği gibi gitmediği trajikomik anlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere işlerin hiç de beklenildiği gibi gitmediği trajikomik anlardan bahsedeceğiz. Yapılan basit hatalar sonucu pahalı şeyler kullanılamaz hale gelirken, büyük maddi kayıplar ortaya çıkmış. Gelin vakit kaybetmeden bu anlara ait görüntülere bakalım...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:07 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi 40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?

'Acun Ilıcalı ile Itır Esen Aşk Yaşıyor' İddialarının Ardından Şeyma'dan Manidar Fotoğraf! Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:46:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pahalı Şeylerin Beklenmedik Şekilde Zarar Görmesi - İşler Tahmin Edildiği Gibi Gitmedi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]