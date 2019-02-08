Son Dakika Haberleri: Paintball Yaygınlaşıyor

Paintball Yaygınlaşıyor

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde paintball sporu gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşıyor.

Paintball Yaygınlaşıyor, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde paintball sporu gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşıyor. Fatsalı gençlere artık paintball sporuyla stres atıyor, hem de spor yapıyor.

Fatsalı gençler ilçeye bağlı Konakbaşı Mahallesi'nde bulunan paintball sahasında doyasıya yarışıyor hem de eğleniyorlar.

Paintball sporunda amacın, gençlerin takım ve strateji kabiliyetini ortaya çıkarmak olduğunu belirten paintball sorumlusu Ercan Gencer, "Gençlerimiz, gruplar arasında etkileşim ve ekip ruhunun gelişmesinde son derece önemli bir rol üstlenen paintball sporundan inanılmaz keyif alıyorlar. Bizler bu yatırımı yaparken gençlere yönelik yaptık ve Fatsalılar gerekli ilgiyi göstermeye başladı. Tüm bölge halkımızı buraya davet ediyorum. Bu eğlenceli sporla hem formda kalırlar hem de doyasıya eğlenirler" dedi.

Paintball sporunun zor bir spor olduğunu söyleyen Ulaş Atmaca ise, "Fırsat buldukça spor poligonuna gelerek burada bu sporu grup arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Zevkli ve yorucu bir spor olduğu için ayda en az bir kere bu sporu yapıyoruz. Gençlerin yeni tutkusunun bu spor olduğu söylemek istiyorum" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Tarım Kredi 'Tanzim Satış' İçin Çiftçiden Ürün Almaya Başladı

Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:55:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paintball Yaygınlaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]