KASTAMONU - PAK timi, Artvin ve Ege'nin ardından Bozkurt ilçesinde de vatandaşların yardımına koştu - Son Dakika

Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, Artvin'deki sel ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de yaraların sarılmasına yardım ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan vatandaşların bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'de yaşanan sel ve Muğla'daki orman yangınlarda görev alan PAK ekibi, bu kez de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ilçesine geldi.

Yaraların sarılması için büyük çaba gösteren PAK ekibi, gecesini gündüzüne katarak vatandaşlara ihtiyaç duydukları her alanda yardımcı oluyor.

PAK timinde görevli komiser yardımcısı Abdullah Bolat, AA muhabirine, Bozkurt ilçesinde ilk günden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bolat, PAK timinin, Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere kurulduğunu anlattı.

Hava, kara ve denizde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Polis Arama Kurtarma olarak her zaman halkımızın yanındayız. Halkımızın başı ne zaman sıkışsa, yardımına koşuyoruz. İlk günden bugüne, 'Bozkurt halkına nasıl yardım ederiz' diye koştuk. Bozkurt'a ilk geldiğimizde vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdik. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldık. İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara katıldık."