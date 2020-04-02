Pak-Türk Maarif Okulları Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçti - Son Dakika

Pak-Türk Maarif Okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitime başladı.

Pak-Türk Maarif Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Federal Eğitim Bakanlığının ülkede eğitime 1 Haziran'a kadar ara vermesi üzerine öğrenimin aksamaması için Pak-Türk Maarif Okullarında uzaktan eğitim sistemine geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Direktörü Harun Küçükaladağlı, dünyanın salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, Pak-Türk Maarif Okullarının da eğitim faaliyetinin bu süreçten en asgari düzeyde etkilenmesi için uzaktan eğitim konusunda hazırlıklarını tamamlayıp eğitime başladığını kaydetti.

Çalışmaları neticesinde, E-Maarif öğrenci bilgi sisteminin altyapısını da kullanarak 400 öğretmen ve yaklaşık 7 bin öğrencinin uzaktan eğitim sistemine tanımlandığını belirten Küçükaladağlı, "Öğretmen ve idarecilere derslere devam, ödev kontrolü gibi hususları takip ederek gerçek bir ders ortamı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim sisteminde sanal sınıf oluşturma, ders ve öğretmen atama ve bu alanlara öğrenci kullanıcısı atama gibi özelliklerin yanında sanal sınıflarda asenkron video gösterimi, forum oluşturma, etkinlik tamamlama kontrolü gibi pek çok detay ve raporlama seçenekleriyle öğrenciler ve öğretmenler sanal bir okul ve sınıfın içerisinde eğitim imkanı görecek.