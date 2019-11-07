Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız'

Pakdemirli: "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Pakdemirli: 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız

Bekir Pakdemirli, Çırağan Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:51 Kaynak: AA
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