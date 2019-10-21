Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "11 milyon fidanı bir günde dikip dünya rekoru kıracağız"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '11 milyon fidanı bir günde dikip dünya rekoru kıracağız'

Pakdemirli: "11 milyon fidanı bir günde dikip dünya rekoru kıracağız"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı. (5)

Pakdemirli: 11 milyon fidanı bir günde dikip dünya rekoru kıracağız

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:52 Kaynak: AA
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