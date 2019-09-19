Pakdemirli: 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak." dedi.

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