Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
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Pakdemirli: 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak.

Pakdemirli: 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak." dedi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:40 
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Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
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