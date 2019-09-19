Pakdemirli: 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:40
Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı