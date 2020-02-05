Pakdemirli: "16-18 Haziran 2020'de İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 3. Genel Toplantısı İstanbul'da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '16-18 Haziran 2020'de İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 3. Genel Toplantısı İstanbul'da... - Son Dakika

Pakdemirli: "16-18 Haziran 2020'de İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 3. Genel Toplantısı İstanbul'da...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı. (5)

Pakdemirli: 16-18 Haziran 2020'de İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 3. Genel Toplantısı İstanbul'da...

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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