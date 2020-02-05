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Pakdemirli: "16-18 Haziran 2020'de İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 3. Genel Toplantısı İstanbul'da...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı. (5)
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