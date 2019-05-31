Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: 170 bin çiftçimize bugün 2 milyar lirasını ödemiş olacağız
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Pakdemirli: 170 bin çiftçimize bugün 2 milyar lirasını ödemiş olacağız

2 saat önce

Bakan Pakdemirli, 2018 ürünü pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerine ilişkin, "Toplamda 3 milyar TL ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 19.00'dan itibaren 2 milyar TL'sini yani yaklaşık yüzde 70'ini ödemiş olacağız." dedi.

Pakdemirli: 170 bin çiftçimize bugün 2 milyar lirasını ödemiş olacağız, System.String[]
Bakan Pakdemirli, 2018 ürünü pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerine ilişkin, "Toplamda 3 milyar TL ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 19.00'dan itibaren 2 milyar TL'sini yani yaklaşık yüzde 70'ini ödemiş olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03 
Ekonomi
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