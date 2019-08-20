Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı...
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Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı...

12 dakika önce

Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor"

Pakdemirli:
Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor"
Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:10 Kaynak: AA
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