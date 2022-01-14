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Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor - Son Dakika

Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor

14.01.2022 15:36
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa programının ikinci gününde, Şehzadeler ilçesindeki Belenyenice Barajı'nın açılışını yaptı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa programının ikinci gününde, Şehzadeler ilçesindeki Belenyenice Barajı'nın açılışını yaptı. Pakdemirli, Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken ülkeler grubunda olduğunu belirterek, "Nüfusumuz artıyor, tarım sektörü büyüyor, sanayimiz gelişiyor. Gelecek 20 yılda, kişi başına düşen su miktarımızda yüzde 17 azalış bekleniyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa'daki programına bu sabah Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek başladı. Bakan Pakdemirli ardından 54 milyon TL harcanarak kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, gövdesi temelden 33 metre yükseklikte, 259 bin 600 metreküp dolgu yapılarak inşa edilen Belenyenice Barajı'nın açılış törenine katıldı.

800 bin metreküp depolama hacmine sahip, 1070 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak barajın açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, "Manisa'da 2 gündür hem sizleri dinliyor hem de yeni yatırımları hizmete alıyoruz. Dün, Demirci'de Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılışını yaptık. Bu iki baraj sayesinde toplam 2 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşacak ve ülke ekonomisine yıllık 5.6 milyon lira katkı sağlanacaktır. Bugün de Belenyenice Barajı'mızı hizmete açıyoruz. Manisa'nın topraklarına bereket, üretimine güç katacak bu barajın kente hayırlı olmasını diliyorum" dedi.'MANİSA'YA 19 YILDA 13,7 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK SAĞLADIK'Manisa'nın tarımda sadece Türkiye'de değil dünyada destan yazan şehir olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Kurutmalık üzümün yüzde 90'ı, sofralık zeytinin yüzde 21'i Manisa'dan sağlanıyor. Tütünün merkezi, sebzenin, meyvenin önemli üretim merkezlerinden birisi bu topraklar. Bizler de Manisa'mızın potansiyelini çok iyi biliyor, desteklerimiz ve yeni yatırımlarımızla sizlerin yanında oluyoruz. Babam Ekrem Pakdemirli, Manisa'nın bir evladıydı. Manisa'yı hep ayrı bir yerde tutar, tarıma özel bir muhabbet duyardı. Ben de onun oğlu Bekir Pakdemirli olarak Manisa'nın, sizlerin daima yanındayım. Son 19 yılda Manisa'ya toplam 13.7 milyar lira tarımsal destek sağladık. Bunun yaklaşık 3 milyar lirasını son 3 yılda ödedik. Bu destekler ve yeni projelerimiz sayesinde Manisa'nın bitkisel üretim değeri, son 3 yılda yüzde 80 gibi önemli bir artışla 7.5 milyar liraya ulaştı" diye konuştu. 'SU STRESİ ÇEKEN ÜLKELER GRUBUNDAYIZ'Manisa'da tarımdaki gelişmenin arkasındaki en önemli faktörün sulama yatırımı olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:  "Suyumuzun her bir damlasını en iyi şekilde kullanarak, suyun gücünü aziz milletimizle Manisalı hemşerilerimle buluşturmaya devam edeceğiz. Su hayattır, berekettir, medeniyettir. Suyun her damlasında kıymet, her damlasında hayat var. Bugün artan nüfus, kentleşme ve endüstriyel tarımın yükselişiyle birlikte su üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Su bu yüzyılın, en değerli, en stratejik kaynağı haline gelmiştir. Anadolu, çok sayıda zengin doğal kaynağa sahip olsa da su alanında maalesef o kadar şanslı değil. Kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken ülkeler grubundayız. Nüfusumuz artıyor, tarım sektörü büyüyor, sanayimiz gelişiyor. Gelecek 20 yılda, kişi başına düşen su miktarımızda yüzde 17 azalış bekleniyor. Tarım ise suya en fazla ihtiyaç duyan ve suyu en fazla kullanan sektör. Suyumuzun 4'te 3'ü tarımda kullanılıyor. Yakın gelecekte, iklim değişikliğinin etkisiyle tüm dünyada suya ulaşmak daha da zorlaşacak. 2050 yılındaki nüfusumuzu doyurmak için bugünküne göre yüzde 60 daha fazla gıda üretimine, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Kısacası, Türkiye olarak su baskısını daha fazla hissedeceğiz. Bu nedenle gece gündüz demeden su alanında yeni tesisler inşa ediyor, suyumuzu insanımızla bereketli topraklarımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." Belenyenice Barajı'nın sulama ihalesini şubat ayı içinde gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Sulama projesi tamamlandığında bölge ve ülke ekonomisine yıllık 2.1 milyon lira katkı sağlamış olacağız. Şehzadeler, tarımda, özellikle meyvecilikte güçlü ve bereketli topraklara sahip olan bir ilçemiz. Manisa'ya kazandırdığımız bu tesisler, çiftçimize-üreticimize güç katacak, sulama maliyetleri düşecek ve verimde artış sağlayacaktır" dedi.ÜZÜMDE DÖKME ALIM KAPASİTESİNDE ARTIŞ TALİMATIManisa'nın, üzümün başkenti olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Bu yıl üzüm üreticimizin daha çok kazanması içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda TMO genel müdürümüze üzüm üreticimizin alımlarda işini kolaylaştıralım talimatını vermiştim. Bu sene TMO ilk defa üreticilerimizden çuvallama işini ortadan kaldırarak dökme olarak da üzüm alımı yaptı. Buradan yine talimat veriyorum. Çiftçimizin işini kolaylaştıracağız. Dökme alım kapasitesini artıracağız" diye konuştu. Manisa'da 2 müjde açıklayacağını da dile getiren Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Kırsalın kalkınması, katma değerli üretimin artması, genç kardeşlerimizin kendi işlerini kurması için çok sayıda destek programı uyguluyoruz. Bugüne kadar sağladığımız desteklerle kırsala yeni yatırımlar kazandırdık, 465 bin kişiye istihdam sağladık. Bugün de sizlere 2 müjde vermek istiyorum. İlk olarak; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunlarımız için 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' hayata geçirmiştik. 4 ilde pilot olarak başlattığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni 2022-2024 yılları arasında Türkiye genelinde uygulamaya başlıyoruz. Bu kapsamda; proje kapsamında hayvansal, bitkisel, su ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile üretilen bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler için 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Buna göre, bu yıl 2 bin kişiye 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira, 3 yılda ise toplam 6 bin gencimize toplam 600 milyon lira destek sağlayacağız. Proje ile tarımsal faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edeceğiz. Gençlerimiz hem kendi mesleğini yapacaklar hem de kendi işinin patronu olacaklar, istihdama ve tarımsal üretime de katkı sağlayacaklar. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi, proje başvurularına bugün itibariyle başlıyoruz." "Sırada ikinci müjdemiz var" diyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'muz (TKDK) aracılığıyla IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik hibe destekleri veriyoruz. Bugüne kadar TKDK tarafından kadar yaklaşık 21 bin projeye 7,5 milyar TL hibe sağladık. Bu hibeler ile kırsal alanlarımızda 14 milyar liralık yatırım yapıldı. Son 2 yılda pandemi şartlarına rağmen, IPARD hibeleri ile kırsal alanlarımıza 5,3 milyar lira yeni yatırım yapılarak 15 bin kişiye istihdam alanı oluşturuldu. Bugün itibarıyla, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji sektörlerini içeren çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi tedbirinden 11'inci proje çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Çağrı kapsamında toplam 572 milyon lira hibe ödeyeceğiz. Projelere yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği veriyoruz. Bu iki müjdemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her iki kırsal kalkınma programıyla birlikte toplam 772 milyon liralık hibe desteği başvuru çağrısına çıktık. Bu destek programlarından en fazla başvuruyu Manisa'dan alacağımıza yürekten inanıyorum. Burada tüm gençlere, tüm yatırımcılara sesleniyorum. Desteğiniz burada sizi bekliyor. Durmayın, beklemeyin, projenizi hazırlayın, hibenizi alın."Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle kurdelesini keserek, yapımı tamamlanan Belenyenice Barajı'nın açılışını yaptı.

Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor
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Bekir Pakdemirli, Manisa, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakdemirli: 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor - Son Dakika
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