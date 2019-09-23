Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44...
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Pakdemirli: "2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi" ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi" ne katıldı. Pakdemirli konuşmasında, "2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44, süt üretiminde yüzde 163, kırmızı et üretiminde de 166 artış sağlanmıştır" dedi.

Pakdemirli: 2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44...

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:23 Kaynak: AA
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