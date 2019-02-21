Pakdemirli: "2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemelerine Yarından İtibaren Başlanacak,...
1 saat önce
Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak.
Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:18 Kaynak: AA
Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı
Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat
Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek
Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek