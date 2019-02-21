Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemelerine Yarından İtibaren Başlanacak,...

Pakdemirli: "2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemelerine Yarından İtibaren Başlanacak,...

1 saat önce

Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak.

Pakdemirli:
Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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