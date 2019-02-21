Pakdemirli: "2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemelerine Yarından İtibaren Başlanacak,...

Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak.

Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak."

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