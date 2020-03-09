Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Isparta Ticaret Odası binası girişinde selamlaşması

Salondaki katılımcılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. (2)