Pakdemirli: "2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere harcadık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere harcadık' - Son Dakika

Pakdemirli: "2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere harcadık"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Isparta Ticaret Odası binası girişinde selamlaşması Salondaki katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Isparta Ticaret Odası binası girişinde selamlaşması

Salondaki katılımcılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. (2)

Pakdemirli: 2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere harcadık

Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:43 Kaynak: AA
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