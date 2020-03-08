Pakdemirli: "2020 inşallah tarımın şahlanış dönemi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '2020 inşallah tarımın şahlanış dönemi' - Son Dakika

Pakdemirli: "2020 inşallah tarımın şahlanış dönemi"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu. (3)

Pakdemirli: 2020 inşallah tarımın şahlanış dönemi

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:19 Kaynak: AA
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