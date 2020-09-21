Pakdemirli: "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan,...
Pakdemirli: "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz.
Pakdemirli: "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz."
Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Pakdemirli: '2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan,... - Son Dakika Ekonomi
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