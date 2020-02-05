Pakdemirli: "2020 yılı tarımda dijitalleşme yılı olacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika Pakdemirli: '2020 yılı tarımda dijitalleşme yılı olacak' - Son Dakika

Pakdemirli: "2020 yılı tarımda dijitalleşme yılı olacak"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.

Pakdemirli: 2020 yılı tarımda dijitalleşme yılı olacak

Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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