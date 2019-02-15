Pakdemirli: 2022 yılında hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye, Avrupa'da süt sığırı varlığında birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da ikinci sırada.
Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli, " Türkiye
, Avrupa
'da süt sığırı varlığında birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da ikinci sırada. İnşallah 2022 yılı itibarıyla tekrar hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:10
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