Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: 2022 yılında hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz

Pakdemirli: 2022 yılında hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye, Avrupa'da süt sığırı varlığında birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da ikinci sırada.

Pakdemirli: 2022 yılında hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, " Türkiye, Avrupa'da süt sığırı varlığında birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da ikinci sırada. İnşallah 2022 yılı itibarıyla tekrar hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:10 

Türkiye, Bekir Pakdemirli, Avrupa, Ekonomi
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