Pakdemirli: "21 adet yangın ile Türkiye çapında teşkilatımız mücadelesini vermiş durumda"
6 saat önce
Yangın Yönetim Merkezi -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman...
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:48 Kaynak: AA
-Yangın Yönetim Merkezi
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
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