Pakdemirli: "21 adet yangın ile Türkiye çapında teşkilatımız mücadelesini vermiş durumda"

-Yangın Yönetim Merkezi

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.