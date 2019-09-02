Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "21 adet yangın ile Türkiye çapında teşkilatımız mücadelesini vermiş durumda"
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Pakdemirli: "21 adet yangın ile Türkiye çapında teşkilatımız mücadelesini vermiş durumda"

6 saat önce

Yangın Yönetim Merkezi -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman...

-Yangın Yönetim Merkezi

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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